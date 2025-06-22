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Otomobil istinat duvarından ağaçlık alana uçtu: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil istinat duvarından ağaçlık alana uçtu: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de, bariyeri kırıp yüksekten düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları aşarak 5 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu, 4 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarından ağaçlık alana uçtu: Yaralılar var - 1. Resim

Kaza, Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir korkulukları aşarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu.

Otomobil istinat duvarından ağaçlık alana uçtu: Yaralılar var - 2. Resim

Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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