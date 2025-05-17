Barınaktaki görüntülere tepki yağıyor! Protestoda gergin anlar

Bursa Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Hamitler Hayvan Barınağı'ndaki ilaçlı hayvan ölümlerine tepki gösteren hayvanseverler, polis barikatını aşmaya çalışınca gerginlik yaşadı. Çevik Kuvvet özel güvenlik, hayvanseverlere müdahale etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Hamitler Hayvan Barınağı'nda köpekler itlaf edilmişti. Hayvanseverler, önceki gece başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü.

Barınağa girmek isteyen hayvanseverlere, özel güvenlik ve çevik kuvvet izin vermedi. Bu sırada kısa süreli arbede yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

"KİŞİSEL ÇIKAR GÖZETEN ŞAHISLAR YAPTI"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, olayın kişisel çıkar gözeten şahıslar tarafından kasıtlı olarak yapıldığını belirterek, "Olayın sorumlularıyla alakalı adli ve idari soruşturma başlattık. Gereken cezaları almaları için takipçisi olacağız" açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da bir vatandaşın Hamitler Hayvan Barınağı'nda çektiği görüntülerde, hayvanlara bilerek 'T61' isimli ilacın verildiği, bundan dolayı çok sayıda köpeğin öldüğü ortaya çıktı. İlaçla öldürülen köpekler, bir kamyona koyularak kent çöplüğüne atıldı.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Bursa ve çevre illerden gelen hayvanseverler, Hamitler Hayvan Barınağı önünde protesto gerçekleştirdi. Hayvanseverler sabaha kadar Hamitler'deki barınak önünde nöbet tutarken, konuyu yargıya taşıyacaklarını söylediler.