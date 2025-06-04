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Bariyerlere çarpan araç alev topuna döndü! İstanbul'da korku dolu anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kağıthane’de bariyere çarpan otomobil alev aldı, o anlar kameralara yansıdı. Yangın sırasınca aracın içinde bulunan sürücü yaralandı. Alevler içinde kalan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane’de bariyerlere çarpan araçta yangın çıktı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise tamamen yandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyere çarparak yaralandı. Aracın motor kısmında yangın çıkarken, yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Hızla büyüyen yangın, aracı tamamen sardı.

Bariyerlere çarpan araç alev topuna döndü! İstanbul'da korku dolu anlar - 1. Resim

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Küle dönen otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normale döndü.

YANGIN KAMERAYA YANSIDI

Aracın alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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