Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı! Ekipler alarma geçti
Bartın ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan karayolunda şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Ağaç, kaya ve toprak parçalarının yola sürüklendiği güzergâh ulaşıma kapatılırken, heyelanın devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaydet
|
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini bağlayan karayolunda kuvvetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen, ağaç, kaya ve toprak parçaları nedeniyle yol yaklaşık 2 saat önce yol ulaşıma kapandı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Heyelan anı kamerada! İki il kabusu yaşadı, yollar kapandı
HEYELAN ANI KAMERADA
İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması esnasında da heyelan devam ederken, heyelan anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi
Bizi Takip Edin