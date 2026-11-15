Rize ve Artvin'de etkili olan sağanak, heyelan ve dere taşkınlarını beraberinde getirdi. Yamaçlardan kopan toprak kütleleri dere yataklarına sürüklenirken Artvin'de yollar çöktü, bazı güzergâhlar ulaşıma kapandı.

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Karadeniz'de etkisini sürdüren sağanak yağış, Rize ve Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların ardından bazı bölgelerde heyelan yaşanırken derelerin yükselen su seviyesi taşkınlara yol açtı.

Toprak kaymaları ve su baskınları nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

Heyelan anı kamerada! İki il kabusu yaşadı, yollar kapandı

RİZE'DE AYNI BÖLGEDE YİNE HEYELAN

Rize'nin Çayeli ilçesinde aralıklarla devam eden yağışların ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına kadar sürüklendi.

Heyelan anı kamerada! İki il kabusu yaşadı, yollar kapandı

Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı, heyelanın iki yıl önce de toprak kayması yaşanan bölgede meydana geldiğini belirtti.

Önceki olayda 3 evin yıkıldığını hatırlatan Küçüksarı, yamacın üst tarafındaki evlerde kimsenin bulunmadığını söyledi.

ARTVİN'DE YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Artvin'in Borçka ilçesinde ise yağışların ardından dere taşkını ve heyelan meydana geldi. Borçka-Camili kara yolunun 5'inci kilometresindeki Aralık köyü mevkisinde yaşanan olay nedeniyle güzergâh çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Heyelan anı kamerada! İki il kabusu yaşadı, yollar kapandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yağışlar yalnızca bu güzergâhta değil, çevredeki diğer yollarda da sorunlara neden oldu. Borçka ilçe merkezinden geçen İçkale Deresi ile Arhavi'deki Kapisre Deresi'nin debisi yükseldi.

Yamaçlardan taşınan rüsubatın tahliye kanallarını tıkaması nedeniyle Borçka-Hopa kara yolunda zaman zaman ulaşım aksadı.

Heyelan anı kamerada! İki il kabusu yaşadı, yollar kapandı

YOLUN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Bölgede dere sularının asfalt zeminin altını aşındırması sonucu kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi. Güvenlik gerekçesiyle yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, güzergâhı kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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