Beşiktaş'ın eski kaptanı artık kebapçı: Restoranındaki fiyatlar gündem oldu

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin ardından restoran işletmeciliğine başladı. Bostancı'da açtığı kebap restoranının menüsündeki fiyatlar ise dikkat çekti.

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Türk futbolunun önemli isimlerinden İbrahim Üzülmez, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarların hafızasında yer edinen Üzülmez, futbolun ardından restoran işletmeciliğine yöneldi.

İstanbul'un Bostancı semtinde kebap restoranı açan eski futbolcu, bu kez yeşil sahalarla değil, restoranının menüsüyle gündeme geldi.

Beşiktaşın eski kaptanı kebapçı oldu: Restoranındaki fiyatlar gündem oldu

İKİ KİŞİLİK TABAĞIN FİYATI 2 BİN 700 LİRA

Restoranın menüsünde iki kişilik Pergeli Tava 2 bin 700 liradan satışa sunuluyor. Pergeli Special Tava'nın fiyatı 3 bin 200 lira olarak listelenirken, iki kişilik Kaburga Tava için 2 bin 550 lira isteniyor.

Karışık kebap seçeneklerinde de fiyatlar dikkat çekiyor. Tavuksuz karışık kebap 3 bin 750 lira, tavuklu karışık kebap ise 2 bin 580 liradan menüde yer alıyor.

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Tek kişilik kebap çeşitleri arasında Adana ve Urfa kebap 870 liradan satışa sunuluyor. Sarma Beyti 1.310 lira, şişten hazırlanan Alinazik 1.230 lira, kuzu şiş 1.070 lira, dana lokum ise 1.490 lira olarak listeleniyor.

Et çeşitlerinde fiyatlar daha da yükseliyor. Dallas Steak 2 bin liradan sunulurken, menünün en yüksek fiyatlı ürünlerinden Kuzu Kafes 7 bin 500 liraya ulaşıyor.

Beşiktaşın eski kaptanı kebapçı oldu: Restoranındaki fiyatlar gündem oldu

Fiyatları değerlendiren bazı müşteriler rakamları yüksek bulurken, bazıları ise restoranın sunduğu ürünler açısından normal karşılıyor.

Beşiktaşın eski kaptanı kebapçı oldu: Restoranındaki fiyatlar gündem oldu

FUTBOLU 2011 YILINDA BIRAKTI

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve kaptanlığıyla taraftarların hafızasında yer edinen İbrahim Üzülmez, 2011 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Futbolu bıraktığı dönemde farklı kulüplerden teklifler aldığını açıklayan Üzülmez, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirtmişti.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen İbrahim Üzülmez, Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Ankaragücü, Eyüpspor, Pendikspor ve Iğdır FK gibi kulüplerde görev yaptı.

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