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Bartın'da oldu! Sokak ortasında bir kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bartın&#039;da oldu! Sokak ortasında bir kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da tepki çeken görüntüler yaşandı. M.A. adlı şahıs, ayrıldığı kız arkadaşı B.G.'yi sokak ortasında darp ederek, zorla arabaya bindirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bartın merkez Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda; M.A., ayrıldığı kız arkadaşı B.G.'yi arayarak, görüşmek istedi. Tarla Sokak'ta buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Sokak ortasında darp edilen B.G., ayrıldığı erkek ardaşı M.A. tarafından zorla araca bindirilmek istendi. M.A., bağırmaya başlayan kadını araçtan indirip, olay yerinden ayrıldı.

Bartın'da oldu! Sokak ortasında bir kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı - 1. Resim

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, plakasını belirlediği araç ve şahsın peşine düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerindeki morluklar nedeniyle kadını sağlık raporu için hastaneye götürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Polis tarafından aranan M.A.nın, daha önce B.G.'nin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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