Batman’da balkonda halı çırparken dengesini kaybettiği öne sürülen 30 yaşındaki kadın, 8’inci kattan zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın 8. katında ikamet eden E.I. (30), iddiaya göre balkonda halı çırptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.I.’nın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Batman'da kahreden olay! Halı çırpan genç kadın balkondan düşüp öldü

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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