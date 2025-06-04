Bayram öncesi alıcı da satıcı da felaketi yaşadı! 16 büyükbaş telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2025 11:34 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 11:36 - Güncelleme:

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşanan olay, Kurban Bayramı öncesi moralleri bozdu. Bir ahırda çıkan yangın nedeniyle satışı yapılan 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala Sakarya'da yaşanan olay moralleri bozdu. İlgili Haber 200 hayvan arasında direkt göze çarpıyor! İki kat fiyat verdiler yine satmadı... 'Ahırın süsü'ne ilgi büyük Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.S.'ye ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 16 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. 16 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alarak söndürürken, 16 büyükbaş telef oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, telef olan kurbanlıkların daha önceden satışının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci