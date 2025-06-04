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Bayram öncesi alıcı da satıcı da felaketi yaşadı! 16 büyükbaş telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayram öncesi alıcı da satıcı da felaketi yaşadı! 16 büyükbaş telef oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşanan olay, Kurban Bayramı öncesi moralleri bozdu. Bir ahırda çıkan yangın nedeniyle satışı yapılan 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala Sakarya'da yaşanan olay moralleri bozdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.S.'ye ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle  yangın çıktı. 16 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı.

Bayram öncesi alıcı da satıcı da felaketi yaşadı! 16 büyükbaş telef oldu - 1. Resim

16 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alarak söndürürken, 16 büyükbaş telef oldu. 

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, telef olan kurbanlıkların daha önceden satışının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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