200 hayvan arasında direkt göze çarpıyor! İki kat fiyat verdiler yine satmadı... 'Ahırın süsü'ne ilgi büyük

Hatay'da hayvancılık yapan Yakup Yılmaz'ın ahırında bulunan 3 boynuzlu koç ilgi odağı oldu. "Ahırın süsü" dediği koça iki kat fiyat teklifi verilmesine rağmen satmayan Yılmaz, "3 boynuzlu koça herkes ilgi duyuyor." dedi.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Yakup Yılmaz, mahalle muhtarlığı yanında bir de dede mesleği olan hayvancılığa devam ediyor.

Yakup Yılmaz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala oldukça yoğun günler geçiriyor.

İSTEYEN VAR AMA SATMIYOR

Yılmaz'ın 200 hayvanlık sürüsünün içerisinde dikkat çekense 'ahırın süsü' olarak adlandırdığı 3 boynuzlu koçu oldu. Doğuştan 3 boynuzlu koçu yaklaşık 1 buçuk yıldır besleyen ve büyüten Yılmaz, görünümüyle dikkat çeken koça rağbetin olduğunu fakat satmak istemediğini söyledi.

Boynuz sayısıyla dikkat çeken 3 boynuzlu koçun ilgi gördüğünü belirten Yakup Yılmaz "Hayvancılık yapıyorum ve mahalle muhtarıyım. 20 yıldan beri dede mesleğini yapıyorum, burada 200 küçükbaşlı sürüm var. Bunların hepsi kurbanlık ve satışlara başladık çok güzel gidiyor. Hayırlısıyla satıp bitirmeyi Rabbim nasip etsin. 3 boynuzlu koçu arkadaşımda gördüğümde hemen ondan satın aldım. Düşündüm ki 3 boynuzlu koçunun izleyeni, takip edeni ve merakı çok olur diye aldım. 3 boynuzlu koça herkes ilgi duyuyor." dedi.

"İKİ KAT PARA VERDİLER SATMAYI DÜŞÜNMEDİM"

3 boynuzlu koça birkaç müşterinin değerinden fazla fiyat verdiğini söyleyen Yılmaz, "Koyunun iki kat parasını verdi ama satmayı düşünmedim. Satıcısı bunun boynuzlarının doğuştan bu şekilde olduğunu söyledi. Ben aldığımda küçüktü ama kocaman koç oldu. Ben 1 buçuk yıldan fazla zamandır besliyorum. Etinin de iyi çıkacağını düşünüyorum. 3 boynuzlu olmasının kurban yönünden hiçbir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.