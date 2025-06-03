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Haberler > Ekonomi > Dördü de 4 boynuzlu! Kurban Bayramı öncesi ilgi çekiyor... Tanesi 25 bin lira

Dördü de 4 boynuzlu! Kurban Bayramı öncesi ilgi çekiyor... Tanesi 25 bin lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kurbanlık olarak satışa çıkarılan 4 boynuzlu koçlar, görenleri şaşırtıyor. Tanesi 20-25 bin lira arasında satılan koçlar pazarın gözdesi olurken, bayram öncesinde alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı'na günler kala Adana'da hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Kurbanlık almak için pazarlara gelenler, pazarlıklarını yapıp bütçelerine uygun kurbanlıkları satın alıyor.

Dördü de 4 boynuzlu! Kurban Bayramı öncesi ilgi çekiyor... Tanesi 25 bin lira - 1. Resim

TANESİ 25 BİN TL

Kentte uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ercan Şimşek, pazara getirdiği 4 boynuzlu 4 koçu 20 ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı.

Dördü de 4 boynuzlu! Kurban Bayramı öncesi ilgi çekiyor... Tanesi 25 bin lira - 2. Resim

"20 YAŞINA KADAR YAŞIYORLAR"

Uzun yıllardır Kozan ve Aladağ ilçelerinde 4 boynuzlu koyun beslediğini anlatan Şimşek şunları söyledi:

"Bu 4 boynuzlu hayvanlar hep dağda yetiştiler. Yıllar önce dağda çiftleşen hayvanların ırkından geliyor bunlar. 30 yıldır böyle hayvanlar besliyoruz. 4 boynuzlulardan en büyüğü 15 yaşında. 20 yaşına kadar yaşıyor bu hayvanlar. Eti çok lezzetlidir. Çok kaliteli bir ettir. Şu anda 80-90 kilogram geliyor ve 25 bin liradan satılıyor"

Dördü de 4 boynuzlu! Kurban Bayramı öncesi ilgi çekiyor... Tanesi 25 bin lira - 3. Resim

"İLK KEZ GÖRDÜM"

Kurban pazarına gelip 4 boynuzlu koçları gören Murat Aydın, "4 boynuzlu koç ilk kez gördüm. Şaşırdım, şaşırmamak elde değil. Ben 4 boynuzlu almam. Hem fiyat olarak pahalı hem de bilmediğim bir ırk" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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