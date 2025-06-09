Bayram ziyareti 12 yıllık firariyi yakalattı: Cinsel istismar suçlusu kaçmak için her şeyi denemiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Haziran 2025 16:38 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 16:51 - Güncelleme:

Samsun'da 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 12 yıldır aranan firari, bayram ziyareti için gelen kardeşini karşılarken yakalandı. Zanlının başka kimlikle ve kardeşinin ismiyle kendisini gizlediği tespit edildi.

Samsun'da yürütülen çalışma sonucu "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan 60 yaşındaki U.E. düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalar kapsamında U.E.'nin uzun yıllar boyunca farklı adreslerde kaldığı, başka bir kimlikle hareket ettiği, çevresine ise kardeşinin ismini kullanarak kendisini gizlediği tespit edildi. HAVZA SON DURAĞI OLDU Bayram nedeniyle Ankara’dan Samsun’a gelen kardeşini karşılamak üzere otogara giden U.E.'nin aracını tespit eden polis, yürütülen takip sonucunda söz konusu araç Havza’da durduruldu. İlgili Haber Tuvalet tartışması dehşete dönüştü! 17 yaşındaki gencin burnunu ısırarak kopardı Araç içerisinde bulunan U.E. gözaltına alındı. Havza Adliyesine sevk edilen U.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar