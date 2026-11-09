Beden dersinde acı olay! 11 yaşındaki Alperen kurtarılamadı

Kocaeli'de beden eğitimi dersinde okul bahçesinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi otopside belli olacak.

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Olay, öğle saatlerinde İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansa alınan ve kalbinin durduğu öğrenilen öğrenciye kalp masajı uygulandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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