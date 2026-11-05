Belediye meclis üyesinin acı sonu! Ergün Usta merdivenden düşerek can verdi

Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki Belediye Meclis Üyesi Ergün Usta, çatıya çıkmak isterken merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Telefonlarına ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri Usta'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Çatalzeytin ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çatıya çıkmak isteyen Çatalzeytin Belediye Meclis Üyesi Ergün Usta (70), dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Usta’nın cansız bedeni, telefonlara cevap vermeyince endişelenen arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri tarafından bulundu. Usta’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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