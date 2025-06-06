Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Berberlerin mesaisi sabaha kadar sürdü! "Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım"

Berberlerin mesaisi sabaha kadar sürdü! "Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Berberlerin mesaisi sabaha kadar sürdü! &quot;Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım&quot;
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Berberler, vatandaşları Kurban Bayramı'na hazırlamak için sabaha kadar çalıştı. Birçok berber, arefe günü başladığı mesaiyi bayram sabahında tamamladı.

Kurban Bayramı'nda bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar, berberlere akın etti. Berberler de vatandaşların talebine karşılık verebilmek için bayram öncesi randevuları gece geç saatlere kadar uzattı. İzmir'in Buca ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yer alan berber dükkanında ise arefe günü başlayan mesai bayram sabahına kadar devam etti. 

"KAÇ KİŞİYİ TIRAŞ ETTİĞİMİ SAYAMADIM"

Berber Ahmet Ateşoğlu konuyla ilgili "Yaklaşık bir haftadır bir yoğunluk vardı ancak bugün daha da yoğunuz. Müşterilerimizi mağdur etmemek için dinlenecek, yemek yiyecek vakit bile ayıramadık kendimize. Sabah 7'de açtık dükkanı ve şu an sabahın ilk saatleri; hala açığız. Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım ama 25'i geçmiştir herhalde. Bayram sabahında da yatmayı düşünüyoruz. Berberlere ilk gün bayram olmaz genellikle 2'nci gün olur" diye konuştu.

Berberlerin mesaisi sabaha kadar sürdü! "Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım" - 1. Resim

"KONUŞMAYA DA ARA VERDİK"

Berber Umut Sayat ise, "Sabahın 7'sinden beri ayaktayız ve bu yaklaşık bir haftadır devam eden bir süreç. Normalde berberler çok konuşur derler; biz bir hafta konuşmaya da ara verdik" dedi.

BAHŞİŞ SEVİNCİ

Berber dükkanında çıraklık yapan 14 yaşındaki Yusuf Polat ise yorgun olduğunu ancak aldığı bahşişlerden dolayı da mutlu olduğunu belirtti. Polat, "Sabahın erken saatlerinden beri çalışıyorum. Berberlikte çıraklık çok zor ama bu işin güzel bir yanı var; o da bahşiş. Bugün çok güzel bahşişler aldım, 500 lira veren bile oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya'da eşi yok, insanlar Divriği'ye akın ediyor! 'Dilleri kısır, kalemleri kırık bırakıyor...'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu bayramda da yine aynı görüntü! Acemi kasaplar hastanelik oldu - 3. SayfaAcemi kasaplar hastanelik olduTek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı - 3. SayfaTek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı!Zonguldak polisini alarma geçiren gelenek! İhbar yağdı, gerçek sonradan anlaşıldı - 3. SayfaZonguldak polisini alarma geçiren gelenek!Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKonya'da yolcu otobüsü devrildi!14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu - 3. Sayfa14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtıDiyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay! Anne ve 3 evladı gece yarısı defnedildi... - 3. SayfaDiyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay!
Sonraki Haber Yükleniyor...