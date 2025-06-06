Berberlerin mesaisi sabaha kadar sürdü! "Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım"

Berberler, vatandaşları Kurban Bayramı'na hazırlamak için sabaha kadar çalıştı. Birçok berber, arefe günü başladığı mesaiyi bayram sabahında tamamladı.

Kurban Bayramı'nda bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar, berberlere akın etti. Berberler de vatandaşların talebine karşılık verebilmek için bayram öncesi randevuları gece geç saatlere kadar uzattı. İzmir'in Buca ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yer alan berber dükkanında ise arefe günü başlayan mesai bayram sabahına kadar devam etti.

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"KAÇ KİŞİYİ TIRAŞ ETTİĞİMİ SAYAMADIM"

Berber Ahmet Ateşoğlu konuyla ilgili "Yaklaşık bir haftadır bir yoğunluk vardı ancak bugün daha da yoğunuz. Müşterilerimizi mağdur etmemek için dinlenecek, yemek yiyecek vakit bile ayıramadık kendimize. Sabah 7'de açtık dükkanı ve şu an sabahın ilk saatleri; hala açığız. Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım ama 25'i geçmiştir herhalde. Bayram sabahında da yatmayı düşünüyoruz. Berberlere ilk gün bayram olmaz genellikle 2'nci gün olur" diye konuştu.

"KONUŞMAYA DA ARA VERDİK"

Berber Umut Sayat ise, "Sabahın 7'sinden beri ayaktayız ve bu yaklaşık bir haftadır devam eden bir süreç. Normalde berberler çok konuşur derler; biz bir hafta konuşmaya da ara verdik" dedi.

BAHŞİŞ SEVİNCİ

Berber dükkanında çıraklık yapan 14 yaşındaki Yusuf Polat ise yorgun olduğunu ancak aldığı bahşişlerden dolayı da mutlu olduğunu belirtti. Polat, "Sabahın erken saatlerinden beri çalışıyorum. Berberlikte çıraklık çok zor ama bu işin güzel bir yanı var; o da bahşiş. Bugün çok güzel bahşişler aldım, 500 lira veren bile oldu" ifadelerini kullandı.