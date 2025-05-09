Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan tır ölüm saçtı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı. Yaşanan feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte aksama yaşandı.

İstanbul'da Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEHŞETİ YAŞATTI

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki otomobile ardından motosiklete çarptı. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK AKSADI

Liman Yolunda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.