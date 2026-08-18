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3. Sayfa

Bir aile darmadağın! Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

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İzmir’de uyuşturucu madde bağımlısı gençle babası arasında çıkan tartışma dehşetle son buldu. Cinnet getiren baba, 21 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

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Dün saat 21.15 sıralarında Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, baba B.K. (46) ile 21 yaşındaki oğlu Furkan K. arasında, gencin uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Evlat ve baba arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında öfkesine hakim olamayan baba B.K., evde bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Furkan K, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan K'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir aile darmadağın! Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü
Başlık ResmiBir aile darmadağın! Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Evladını vurmanın şokuyla olay yerinden ayrılan şüpheli baba B.K., kısa süre sonra cinayette kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu. Suç aleti silah muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan babanın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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