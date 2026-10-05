Bir anda fenalaşan işçiler hastanelik oldu! Şeker fabrikasında korkutan olay

Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında kireç ocağında yürütülen çalışma sırasında gazdan etkilenen 26 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, fabrika müdürü gazın ters rüzgar nedeniyle fabrika içerisine dolduğunu belirtti.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan ve Kayseri Şeker'e bağlı olan Turhal Şeker Fabrikası'ndaki kireç ocağında, proses kapsamında çalışma yapıldığı sırada ters rüzgarın etkisiyle gaz fabrika içerisine yayıldı.

Gazdan etkilenen 26 işçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan bir işçi ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı haber alan işçi yakınları da hastane önüne gelerek gelişmeleri takip etti.

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FABRİKA MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Serkan Korkmaz, olayın kireç ocağında proses gereği gerçekleştirilen çalışma sırasında meydana geldiğini söyledi.

Korkmaz, her yıl gerçekleştirilen çalışmada ortaya çıkan gazın normal olduğunu belirterek, "Sızıntı, patlama veya metan gazı gibi açıklamalar doğru değil. Ters rüzgarın etkisiyle gaz fabrika içerisine dolmuş" dedi.

Gazın havadan ağır olması nedeniyle aşağıya doğru indiğini belirten Korkmaz, durum fark edilene kadar bazı işçilerin gazdan etkilendiğini ifade etti.

Korkmaz, hastaneye kaldırılan 26 işçinin çoğunun kontrol amacıyla götürüldüğünü belirterek, "Bir arkadaşımızın durumu biraz ciddi, diğerlerinin genel durumu iyi" açıklamasında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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