Düzce'de fabrikada korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Düzce'de ahşap kapı imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, bir itfaiye erinin yaralandığı ifade edildi.

Düzce merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Düzcede fabrikada korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

"İNŞALLAH BU GECE SÖNDÜRECEĞİZ"

Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kaynaşlı yolu üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında yangın çıktığına dair ihbar geldiğini söyledi.

Özlü, yangını D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun" dedi.

Düzcede fabrikada korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

BİR İTFAİYE ERİNİN ÜZERİNE ÇATI DÜŞTÜ

Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri, yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiye eri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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