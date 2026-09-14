Motosikletli iki genci biçti! Tır şoförü 2,53 promil alkollü çıktı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ters şeride giren tır şoförü dehşet saçtı. Motosiklete çarpıp iki kişinin ölümüne sebep olan şahsın, yüksek miktarda alkol aldığı ortaya çıktı.

Bursa Yenişehir-İnegöl kara yolunda acı bir kaza meydana geldi. Saat 20.00 sularında 31 ARG 58 plakalı tırıyla yolda seyreden Recep Ö. (29), bir anda karşı şeride geçti. Şahıs, 18 yaşındaki Remzi Manaoğlu’nun kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosikleti fark etmeyip çarptı. Manaoğlu ile arkasında oturan arkadaşı Muhammed Yusuf Ezel (19) metrelerce sürüklendi.

GENÇLERDEN ACI HABER

Kazayı gören diğer sürücüler, durup 112 Acil'e haber verdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikletteki iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler morga kaldırıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Jandarma ise Recep Ö'yü alkol kontrolünden geçirdi. Zanlının, ticari araç kullananlarda üst sınır 0,20 olmasına rağmen 2,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Tırcı karakola götürüldü.

BİR KAZA DA MERSİN'DE

Öte yandan, Mersin Tarsus ilçesin Çukurbağ Mahallesi, Sarışıh mevkiindeki orman yolunda da kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada Halim Can Şener (26), Muhammet Melih Özyeşil (30) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Üç kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Ancak Şener ve Özyeşil yolda can verdi. Diğer yaralı ise tedavi altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası