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Bir kent bu olayı konuşuyor... Anne ölü bulundu, baba kayıp: Güneş ailesi sırlarla yok oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir kent bu olayı konuşuyor... Anne ölü bulundu, baba kayıp: Güneş ailesi sırlarla yok oldu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te kocası kayıp olarak aranan kadın evinde ölü bulundu. Aracı Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulunan İbrahim Güneş'i arama çalışmalarına ise son verildi. Çiftten geriye özel gereksinimli çocukları kaldı.

Bilecik'te yaşanan olayda, Sibel Güneş'ten haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polisler, okulda olan özel gereksinimli oğlunun yanına giderek evin anahtarını aldı.

Çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e cep telefonundan ulaşamayınca şüpheli şahsı arama çalışmalarına başladı.

Bir kent bu olayı konuşuyor... Anne ölü bulundu, baba kayıp: Güneş ailesi sırlarla yok oldu! - 1. Resim

BURSA'YA GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şahsın geçtiğimiz gün saat 14.30'da evden araçla ayrıldığı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi.

Bir kent bu olayı konuşuyor... Anne ölü bulundu, baba kayıp: Güneş ailesi sırlarla yok oldu! - 2. Resim

O gün Bilecik'ten bir polis ekibi İbrahim Güneş'i aramak için yola çıkarken, araç Osmaneli-İznik kavşağını geçince 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA SON VERİLDİ

İki gün bölgede jandarma ve AFAD ekiplerinin hem Sakarya Nehri'nde hem de karadan sürdürdüğü İbrahim Güneş'i arama çalışmalarına bugün son verildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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