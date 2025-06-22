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Bir kent Veli Yetim'in korkunç ölümünü konuşuyor: Yeğenin kumpası pes dedirtti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir kent Veli Yetim&#039;in korkunç ölümünü konuşuyor: Yeğenin kumpası pes dedirtti!
Bilecik, Cinayet, Miras, Aile Kavgası, Bıçaklanma, Ölüm, Yeğen, Suç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te Veli Yetim, 27 yaşındaki yeğeni Oğuzhan G. ile 'miras' yüzünden tartıştı. Evine dönen Yetim'i yeğeni 'Arabam arızalandı' deyip yeniden çağırdı. Veli Yetim, yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Feci olay Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında miras yüzünden anlaşmazlık olan Veli Yetim ile yeğeni Oğuzhan G. (27) tartışma başladı.

Tartışma sonrası evine dönen Yetim'i yeğeni 'arabam arızalandı' diyerek yeniden çağırdı. Bu esnada bir daha evden aşağı inen Veli Yetim'in arkasından gelen Oğuzhan G., Yetim'i bıçaklayarak olay yerinden aracıyla kaçtı.

FİRARİ HER YERDE ARANIYOR

Ağır yaralanan Veli Yetim olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Veli Yetim'in önceden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevi de yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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