Bir kişiyi caddede yatırıp boğazını sıkmıştı! Neden yaptığını anlattı

Adana'da Özgür Dolaş'ı yere yatırıp boğazını sıkan Serdar Pamuk, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Pamuk, "Ben kimseyi taciz etmedim. Ben telefon satarım. O şahıs benden iki telefon alıp parasını vermedi. Telefonlarımı geri almak için boğazını sıktım" ifadelerini kullandı.

13 Temmuz günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Karataş Bulvarı'nda Serdar Pamuk (29), telefonunu aldığını iddia ettiği Özgür Dolaş'ın bulvarda boğazını sıktı. Kavga anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden önlenirken, boğazı sıkılan Özgür Dolaş olayın çok yanlış anlaşıldığını belirterek şahsın şortlu kızların fotoğrafını çektiği için yaşandığını öne sürdü. Tacizle suçlanan Serdar Pamuk ise olayla ilgili açıklama yaptı.

Kimsenin fotoğrafını çekmediğini savunan Pamuk şunları söyledi:

"Ben telefon satarım. Bu şahıs benim yanıma geldi. İki tane cep telefonu aldı. Daha sonra eşinin AVM'de olduğunu parayı ondan alıp IBAN'a atacağını söyledi. Ben IBAN kabul etmedim beraber taksi ile AVM'ye giderken telefonları pantolonunun içine koydu.

Israrla parayı istememe rağmen vermemek için direndi. Ben de taksiden indirip boğazını sıkıp telefonları almak isteyince böyle bir görüntü ortaya çıktı. Hem benim telefonlarımı çalmaya çalıştı hem de bana iftira attı. Onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ben Adana'da tanınan bilinen bir esnafım"