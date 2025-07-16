Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bir kişiyi caddede yatırıp boğazını sıkmıştı! Neden yaptığını anlattı

Bir kişiyi caddede yatırıp boğazını sıkmıştı! Neden yaptığını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir kişiyi caddede yatırıp boğazını sıkmıştı! Neden yaptığını anlattı
Suç, Kadro, Taciz, Saldırı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Özgür Dolaş'ı yere yatırıp boğazını sıkan Serdar Pamuk, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Pamuk, "Ben kimseyi taciz etmedim. Ben telefon satarım. O şahıs benden iki telefon alıp parasını vermedi. Telefonlarımı geri almak için boğazını sıktım" ifadelerini kullandı.

13 Temmuz günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Karataş Bulvarı'nda Serdar Pamuk (29), telefonunu aldığını iddia ettiği Özgür Dolaş'ın bulvarda boğazını sıktı. Kavga anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden önlenirken, boğazı sıkılan Özgür Dolaş olayın çok yanlış anlaşıldığını belirterek şahsın şortlu kızların fotoğrafını çektiği için yaşandığını öne sürdü. Tacizle suçlanan Serdar Pamuk ise olayla ilgili açıklama yaptı.

Bir kişiyi caddede yatırıp boğazını sıkmıştı! Neden yaptığını anlattı - 1. Resim

Kimsenin fotoğrafını çekmediğini savunan Pamuk şunları söyledi:

"Ben telefon satarım. Bu şahıs benim yanıma geldi. İki tane cep telefonu aldı. Daha sonra eşinin AVM'de olduğunu parayı ondan alıp IBAN'a atacağını söyledi. Ben IBAN kabul etmedim beraber taksi ile AVM'ye giderken telefonları pantolonunun içine koydu.

Israrla parayı istememe rağmen vermemek için direndi. Ben de taksiden indirip boğazını sıkıp telefonları almak isteyince böyle bir görüntü ortaya çıktı. Hem benim telefonlarımı çalmaya çalıştı hem de bana iftira attı. Onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ben Adana'da tanınan bilinen bir esnafım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun karşısına geçmeye çalışan adam metrelerce sürüklendi: Görüntüler tüyleri diken diken etti...Beşiktaş'ta 4 yıl kalmıştı! 3 yıllık imza attı, Süper Lig'e geri döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolun karşısına geçmeye çalışan adam metrelerce sürüklendi: Görüntüler tüyleri diken diken etti... - 3. SayfaYolun karşısına geçen adam metrelerce sürüklendiAyşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş! Detaylar korkunç - 3. SayfaKatilin eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş!Hiçbir güvenlik önlemi yok! 5 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü - 3. Sayfa5 katlı binada yürekleri ağza getiren görüntüMüşteri iş yerini kurşun yağmuruna tuttu! Sebebi şoke etti - 3. SayfaMüşteri iş yerini kurşun yağmuruna tuttuAyşe'yi katleden Cemil Koç ve 6 kişi adliyeye böyle sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı - 3. SayfaTers kelepçe! İşte Türkiye'nin konuştuğu canilerDilencinin 1 günlük hasılatı 30 yıllık esnafı şoke etti: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım - 3. SayfaDilencinin 1 günlük hasılatı esnafı şoke etti
Sonraki Haber Yükleniyor...