Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bir şehir bu cinayeti konuşuyor: Musa Şenel'in katili en yakını çıktı

Bir şehir bu cinayeti konuşuyor: Musa Şenel'in katili en yakını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir şehir bu cinayeti konuşuyor: Musa Şenel&#039;in katili en yakını çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da 30 Mayıs'tan bu yana aranan Musa Şenel'i kardeşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli cinayeti itiraf ederken ceset henüz bulunmadı.

Korkunç olay Giresun'un Ergence köyünde yaşandı. 30 Mayıs'ta kayıplara karışan 62 yaşındaki Musa Şenel'in bulunması için ekipler harekete geçti.,

Gelen bir ihbar ise okları Şenel'in kardeşine 44 yaşındaki A. Şenel'e çevirdi. Gözaltına alınan kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALKOLLÜYKEN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. isimli bir kadın, alkollü olduğu sırada kardeşi A.Ş.'nin kayıp ağabeyi Musa Şenel'i öldürdüğünü itiraf ettiğini jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Giresun Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"CESEDİ ÖLDÜRÜP, YAKTI"

Şüpheli A.Ş., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tamamlanan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak, Musa Şenel'in cesedine henüz ulaşılamadı.

İddialara göre, Şenel'in öldürülmesinin ardından cesedi yakılarak yok edildi. Jandarma ekipleri, Ergence köyü çevresindeki arama çalışmalarında kafatası kemiği parçaları buldu.

Kemik parçalarının ise Şenel'e ait olup olmadığı ise kriminal incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya deprem bölgesinde mi, Kütahya'da fay hattı var mı? Kütahya'da bugün 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram geç geldi! 5 gün sonra duygulandıran kavuşma - 3. Sayfa5 gün sonra duygulandıran kavuşma60 milyon lira değerinde! Türkiye'ye getirilirken sırt çantasında ele geçirildi - 3. SayfaMasanın TL karşılığı 60 milyon lira!İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede - 3. Sayfaİzmir'de orman yangını! Ekipler bölgedeKurban Bayramı sonrası "Bu da yapılmaz" dedirten görüntü! - 3. SayfaKurban Bayramı sonrası "Bu da yapılmaz" dedirten görüntü!3 şehirde milyonlarca kaçak tütün ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltında - 3. Sayfa3 şehirde milyonlarca kaçak tütün ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltındaTünelde dehşet anları! Seyir halinde alev alan otomobil küle döndü - 3. SayfaSeyir halinde alev alan otomobil küle döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...