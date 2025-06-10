Bir şehir bu cinayeti konuşuyor: Musa Şenel'in katili en yakını çıktı

Giresun'da 30 Mayıs'tan bu yana aranan Musa Şenel'i kardeşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli cinayeti itiraf ederken ceset henüz bulunmadı.

Korkunç olay Giresun'un Ergence köyünde yaşandı. 30 Mayıs'ta kayıplara karışan 62 yaşındaki Musa Şenel'in bulunması için ekipler harekete geçti.,

Gelen bir ihbar ise okları Şenel'in kardeşine 44 yaşındaki A. Şenel'e çevirdi. Gözaltına alınan kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALKOLLÜYKEN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. isimli bir kadın, alkollü olduğu sırada kardeşi A.Ş.'nin kayıp ağabeyi Musa Şenel'i öldürdüğünü itiraf ettiğini jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Giresun Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"CESEDİ ÖLDÜRÜP, YAKTI"

Şüpheli A.Ş., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tamamlanan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak, Musa Şenel'in cesedine henüz ulaşılamadı.

İddialara göre, Şenel'in öldürülmesinin ardından cesedi yakılarak yok edildi. Jandarma ekipleri, Ergence köyü çevresindeki arama çalışmalarında kafatası kemiği parçaları buldu.

Kemik parçalarının ise Şenel'e ait olup olmadığı ise kriminal incelemenin ardından belirlenecek.