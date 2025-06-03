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Bisikletten düştü sanılmıştı: 6 yaşındaki Sami can verdi, gerçek hastanede ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bisikletten düştü sanılmıştı: 6 yaşındaki Sami can verdi, gerçek hastanede ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da bisikletten düşüp ağır yaralanan 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi çekilen çocuğun kafasına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Minik çocuk, 2 günlük hayat mücadelesini kaybederken maganda her yerde aranıyor.

 Acı olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Mahalle parkında bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, yere düşerek kanlar içerisinde kaldı.

Ailesi ile çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

GERÇEK BEYİN TOMOGRAFİSİNDE ÇIKTI

Acil serviste müdahale edilen çocuğun beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenen doktorlar, beyin tomografisi çektirdi. Kırmızı alanda müdahalesi devam eden çocuğun beyin tomografisini inceleyen doktorlar, kafatasını delip içeri giren bir mermi çekirdeği gördü.

MAGANDA ARANIYOR

Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edilen çocuk, iki günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken olayın yaşandığı bölgeye giden polis ekipleri, silahı ateşleyen magandayı belirlemek için çalışma başlattı.

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden çocuktan geriye ise sünnet olduğunda cami imamı olan babası Abdülkerim Kaya ile birlikte çektirdiği fotoğrafı kaldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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