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Bodrum'da motosikletler kafa kafa çarpıştı: Sürücüler can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bodrum&#039;da motosikletler kafa kafa çarpıştı: Sürücüler can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis-Akyarlar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat Kılıç (42) yönetimindeki motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Erhan Göktaş'ın (24) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Müjdat Kılıç ve Erhan Göktaş kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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