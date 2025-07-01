Boğaz'da can pazarı! Tekne sürüklendi, ekipler 6 kişiyi kurtardı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda can pazarı yaşandı. 6 kişinin içinde bulunduğu bir tekne sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti ekipleri tekneyi başarılı operasyon ile kurtarmayı başardı.
Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki’ye yanaştırıldı.
TEKNE, HIZLI CAN KURTARMA BOTU İLE KIYIYA YANAŞTIRILDI
Çanakkale Boğazı’nda Gelibolu açıklarında içinde 6 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak