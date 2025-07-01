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Boğaz'da can pazarı! Tekne sürüklendi, ekipler 6 kişiyi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boğaz&#039;da can pazarı! Tekne sürüklendi, ekipler 6 kişiyi kurtardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Boğazı'nda can pazarı yaşandı. 6 kişinin içinde bulunduğu bir tekne sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti ekipleri tekneyi başarılı operasyon ile kurtarmayı başardı.

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki’ye yanaştırıldı.

TEKNE, HIZLI CAN KURTARMA BOTU İLE KIYIYA YANAŞTIRILDI

Çanakkale Boğazı’nda Gelibolu açıklarında içinde 6 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı.

Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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