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Petrol tankeri arızalandı! Çanakkale Boğazı trafiğe geçici olarak kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Petrol tankeri arızalandı! Çanakkale Boğazı trafiğe geçici olarak kapatıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 277 metre uzunluğundaki ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi.

İstanbul'a seyir halinde olan Marshall Adaları bayraklı "Elandra Eagle" adlı ham petrol tankerinde, Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yaptığı sırada makine arızası yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-18" römorkörleri, geminin arıza yaptığı bölgeye sevk edildi.

GEMİ GEÇİŞLERİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Gemi personelince makine arızası giderilen tanker, römorkörler refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletilmek üzere tekrar yola çıktı.

Tankerde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.45'te güney-kuzey istikametinde transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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