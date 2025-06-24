Belediye başkanı belediye binasında vuruldu! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki belediye binasında silah sesleri duyuldu. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kendini vurduğu belirtilen zabıta personeli ise hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Darıca ilçesin Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın kolundan vurularak yaralandığı bildirildi.

Olay, Darıca Belediyesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zabıta memuru Başkan Muzaffer Bıyık ile görüşmek üzere belediyeye geldi.

Görüşme sırasında yanında taşıdığı tabancayı kafasına dayayarak ateş eden personelin silahından çıkan kurşunlardan biri Başkan Bıyık’ın koluna da isabet etti.

ZABITA MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleriyle birlikte belediye binasında büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan zabıta memuru ve kolundan yaralanan Başkan Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zabıta personeli, hastanedeki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıyık’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürdü.

Silahlı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Zabıta personelinin psikolojik durumu hakkında detaylı araştırma sürüyor.