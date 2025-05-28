Bolu’da kadınlı erkekli sokak kavgası! Yumruklar havada uçuştu

Bolu’da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların da yer aldığı ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde iki grup, sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KADINLAR DA KAVGA ETTİ

Kadın ve erkeklerin de yer aldığı gruplar, birbirine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre sürdüğü görüldü.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis gelmeden vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışan kişiler daha sonra bölgeden uzaklaşırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.