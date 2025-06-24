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Borcunu ödemeyen adamı foseptik çukuruna attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Borcunu ödemeyen adamı foseptik çukuruna attı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da alacak verecek meselesinde alacaklı borcunu istediği kişiyi foseptik çukuruna attı. Mahkeme sanığa 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Olay Antalya'da yaşandı. Ticari ilişkileri bulunan iki kişi arasında alacak verecek davası yaşandı. Borçlunun zamanında geri ödeme yapmaması üzerine ikili arasında husumet başladı. 

Borcunu istemek için ilgiliyi otoparka çağıran alacaklı ile borçlu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin ardından alacaklı, borcunu ödemeyen kişiyi foseptik çukuruna attı.

MAHKEMELİK OLDULAR

Şikayet üzerine alacaklı durumundaki kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Suçun unsurlarının oluşmadığını ileri süren sanık, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, sanık müdafinin temyiz sebeplerinin reddine karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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