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Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da boşanma aşamasındaki A.S., kayınbiraderinin iş yerine giderek dehşet saçtı. Yaşanan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerinden Ahmet Yıldırım’ı öldüren A.S., M.E.Y.'yi ağır yaraladı.

Kan donduran olay 12 Mayıs günü gece saatlerinde Antakya ilçesinde yaşandı.

Eşinden boşanma aşamasında olan A.S. (23) isimli şahıs, yeğeni B.Ç. (22) ile kayınbiraderi Ahmet Yıldırım’ın (23) Narlıca Mahallesi’nde bulunan iş yerine gitti.

İş yerinde başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan bıçaklı kavgada Ahmet Yıldırım göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle, kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle, enişte A.S. göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ve yeğen B.Ç. de bıçakla kasık kısmından aldığı darbeyle yaralandı.

Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı - 1. Resim
Ahmet Yıldırım

KAYINBİRADERİ HAYATINI KAYBETTİ

Şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şahıslardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, enişte A.S.’nin kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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