Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Otomobili oyuncak araba gibi önünde sürükledi! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Otomobili oyuncak araba gibi önünde sürükledi! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Otomobili oyuncak araba gibi önünde sürükledi! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da hafriyat kamyonunun kör noktasında bulunan otomobilin oyuncak araba gibi sürüklendiği anlar kamera tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsünün kazanın ardından durmadan gitmesi de dikkat çekti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonu, kör noktasına gelen otomobili önüne alarak oyuncak araba gibi sürükledi. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kaza sonrası kamyon sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"METRELERCE SÜRÜKLEDİ"

Bölgede çok sık kaza yaşandığını dile getiren Ali Bolat, "Hafriyat kamyonu yoldan ilerlerken önündeki aracı fark edemeyip metrelerce sürükledi. Maddi hasarlı kaza gibi görünse de otomobil sürücüsü yaralandı. Burada üst geçit çalışmalarından dolayı sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü burada kazalar çok oluyor" diye konuştun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray kritik Trabzonspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asker konvoyunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 3. SayfaNe için buluştular, ne yaptılar!Bursa'da fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı - 3. SayfaBursa'da fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polis memurunu yaraladı - 3. Sayfa'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polis memurunu yaraladıİstanbul'da trafiğinde büyük facia! Tır karşı şeride geçti, olay yerinde can verdi - 3. Sayfaİstanbul'da trafiğinde büyük facia! Tır karşı şeride geçti, olay yerinde can verdiSivas'ta feci kaza: Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı - 3. SayfaBariyere saplanan otomobilden sağ çıktıSapanca Gölü'nde can pazarı: 3 genç son anda kurtarıldı - 3. SayfaSapanca Gölü'nde can pazarı: 3 genç son anda kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...