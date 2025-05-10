Otomobili oyuncak araba gibi önünde sürükledi! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Hatay'da hafriyat kamyonunun kör noktasında bulunan otomobilin oyuncak araba gibi sürüklendiği anlar kamera tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsünün kazanın ardından durmadan gitmesi de dikkat çekti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonu, kör noktasına gelen otomobili önüne alarak oyuncak araba gibi sürükledi. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kaza sonrası kamyon sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

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O ANLAR KAMERADA

Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"METRELERCE SÜRÜKLEDİ"

Bölgede çok sık kaza yaşandığını dile getiren Ali Bolat, "Hafriyat kamyonu yoldan ilerlerken önündeki aracı fark edemeyip metrelerce sürükledi. Maddi hasarlı kaza gibi görünse de otomobil sürücüsü yaralandı. Burada üst geçit çalışmalarından dolayı sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü burada kazalar çok oluyor" diye konuştun.