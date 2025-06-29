Böyle dehşet görülmedi! Kulağını kesip, çuval diker gibi diktiler...

Nişantaşı'nda yüz gerdirme operasyonu yaptırmak isteyen kadının kulağını kesip yüzünü dikmeye çalıştılar. Dehşete düşüren olayı anlatan kadın "Sanki yorgan ipliğiyle yüzüm dikilmişti. Doktor, yüzümün kısmen felç geçirdiğini söyledi. Doktorlar, kalan dokuyu kurtarmanın peşinde" sözleriyle isyan etti.

Kabus gibi olayın adresi Nişantaşı'nda bir klinik oldu. İ..Ç. isimli kadın yüz gerdirme ameliyatı için gittiği klinikte hayatının en korkunç günlerinin başlangıcını yaşadı. Konuştuğu doktor, kendisini yapacağı işlemi başka doktora yaptırdı yetmedi genç kadının yüzünde kesikler açıp yüzünü dikmeye çalıştı.

DOKTORU DİŞ HEKİMİ ÇIKTI

3 yıldır yüzündeki kesiklerin geçmediğini söyleyen kadın şunları anlattı:

"Gittiğim kliniğin sahibi F.Ö. kendini plastik cerrahı olarak tanıttı fakat diş hekimi olduğunu öğrendim. İşlem esnasında komple kulağımı kesmişler, çuval diker gibi yüzümü kulağıma dikmişler"

Sabah'ın haberine göre, klinik sahibi F.Ö.'nün ameliyatı kendisinin yapacağını söylediğini fakat anestezi yapıldığı esnada yanına gelerek F.Ö.' nün acil işinin çıktığını ama kendisinin çok iyi bir doktora yönlendirdiğini söylediğini aktardı.

"KOMPLE KULAĞIMI KESMİŞLER"

Genç kadın devamında şöyle konuştu:

"İşlem esnasında yüzümün çok ağrıdığını hissettim, meğer benim komple kulağımı kesip çuval diker gibi yüzümü kulağıma dikmişler.

Yüzüm tamamen sarılı vaziyette klinikten ayrıldım, aşırı şişlikler ve morluklar vardı. İlk etapta normal geldi bu durum ama 3. gün dikişlerim patlayacak hâle geldi. Kliniğe gittiğimde durumun gayet normal, operasyondan kaynaklı olduğunu söylediler.

Hâlbuki ben enfeksiyon kapmışım çünkü hiç steril bir ortamda yapılmadı ameliyat. Daha sonra Adana'ya döndüm. 15 gün sonra yüzüm açıldığında tanınmaz hâldeydim. Başka bir insanın yüzünü bana nakletmişler gibiydi.

Sanki yorgan ipliğiyle yüzüm dikilmişti. O günden sonra kâbus başladı. Kliniği arayıp durumu anlatınca işlemi yapan doktoru suçlayıp kendisini işten çıkardıklarını söylediler. Hâlbuki yalan söylemişler; aynı doktor işlemlere devam etmiş.

HEM SAĞLIĞI HEM PARASI GİTTİ

10 ay sonra revizyon işlemi yapacaklarını ve yüzümü düzelteceklerini söylediler. İkinci ameliyat daha kötü geçti, kâbus gibiydi.

3 yıldır tedavilerime devam ediyorum. Klinik bana herhangi bir geri ödeme yapmadı fakat ekonomik gücüm artık bitti. Tedaviye nasıl devam edeceğimi bilemiyorum."

Klinikten şikâyetçi olduğunu söyleyen İ.Ç., durumun yargıya taşındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda dosyalarda adli vaka olarak geçiyorum. Hastaneye gidip muayene olduğumda doktor, yüzümün kısmen felç geçirdiğini söyledi.

"YÜZÜMÜN KURTARILACAK YANI KALMADI"

3 yıl önce bu işlemi geçirmiş olmama rağmen yüzümün kurtarılacak bir yanı kalmadı. Doktorlar, kalan dokuyu kurtarmanın peşinde. Asla eski yüzüme sahip olamayacağım zaten, onu kabullendim ben.

Tek derdim artık acı çekmemek, çok acı çekiyorum. Oturarak konuşamıyorum çünkü çenem, boynum geriliyor ve dikiş yerlerim ağrıyor. Klinikten şikâyetçi oldum, şu anda dava süreci devam ediyor."

Yapılan usulsüz işlem ve şikâyetler üzerine klinik Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlendi.