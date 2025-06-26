Fenomen kadın estetik operasyonda hayatını kaybetmişti! Yaşanan skandallar ortaya çıktı

Estetik operasyon için Tuzla'da bulunan özel bir hastaneye giden Mozambikli fenomen Ana Barbara Buhr Buldrini, meliyat sırasında yaşanan komplikasyon sonucunda hayatını kaybetti. Buldrini'nin ölümü ile ilgili modacı eşi Hermes Sueia skandal detayları anlattı. Ameliyatın planlanandan 3 gün önce yapıldığını söyleyen Sueia, operasyondan 1 gün önce eğlenceye götürüldüklerini ifade etti.

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi bulunan Ana Barbara Buhr Buldrini, hem reklam anlaşması hem de tatil için Hermes Sueia ile beraber Mozambik'ten İstanbul'a geldi. Brezilya ve İtalyan vatandaşlığı da bulunan genç kadın, estetik operasyon için Tuzla'da bulunan özel bir hastaneye gitti.

İddiaya göre, hastanede fenomen kadına estetik operasyon ücretsiz uygulanacak, karşılığında ise sosyal medyadan tanıtım yapılacaktı. Ancak ameliyat sırasında oluşan komplikasyon sonucu Buldrini hayatını kaybetti.

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Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, 1,5 ay önce evlendiği eşini kaybeden Mozambikli müzisyen ve modacı Elgar Miles De Hermes Sueia şikayetçi oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre ifadesinde eşinin adım adım nasıl ölüme gittiğini ve yaşanan skandalları bir bir anlatan Sueia, Buldrini'nin Instagram'da araştırma yaparken klinik bulduğunu, kendisini doktor olarak tanıtan Şeref E. ile görüştüğünü belirtti. Sueia ifadesinde şunları söyledi:

ÖLÜMDEN 1 GÜN ÖNCE EĞLENCEYE GÖTÜRMÜŞLER "Eşimin 1 milyona yakın takipçisi olması nedeniyle estetik operasyondan sonra Instagram üzerinden kliniğin reklamını yaptırmak amacıyla ücret ödemeden anlaştık. 13 Haziran günü Mozambik'ten Türkiye'ye geldik. Havalimanında bizi kliniğin sahibi ve Şeref E. karşıladı. Bizi Pendik'te bir otele yerleştirdiler. 14 Haziran günü bizi eğlenceye götürdüler. 15 Haziran günü ise ziyaret amacıyla hastaneye gittik"

"ALT TARAFI BİRKAÇ İĞNE"

Aslında eşinin 18 Haziran günü ameliyat olacağını ancak ziyaret için gittikleri hastanede apar topar ameliyat kararı verildiğini anlatan Hermes Sueia, "Şeref, bir kişinin ameliyatı iptal ettiğinden bizi alabileceklerini söyledi. Eşimin diyetini ameliyat gününe ayarladığını, o yüzden emin olup olmadıklarını ısrarla birkaç kez sordum. Çok ikna edici konuştu, 'Korkacak bir şey yok. Alt tarafı birkaç iğne batıracağız' dedi. Eşim 1 saat içinde hızlı şekilde ameliyata girdi" ifadelerini kullandı.

6 saatlik bir ameliyat olacağı ve otele gitmesi söylenen Sueia, eşinin karnından alınan yağların kalçasına konacağı, burnunun kaldırılacağı, göğsüne silikon takılıp, çene altı yağının çekileceği bir ameliyata alındığını söyledi.

Oteldeyken Şeref E.'nin, eşinin çok iyi olduğuna dair sesli mesaj gönderdiğini belirten Sueia, şöyle devam etti:

"'GİT RUS KIZ BUL' DEDİ" "Ameliyatın 02.30'da biteceği söylendi. Daha sonra Şeref beni yemeğe çağırdı. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyip 'Git sağda solda takıl, Rus kız bul' dedi. Ben de öyle biri olmadığımı belirttim. Hastaneye gitmek için ayrıldım. Gittiğimde personel tuhaf davranıyordu"

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşinin geleceğini sandığı odadan hastane girişine götürüldüğünde polisleri gördüğünü, Şeref E.'nin kendisine polislerin başka bir nedenden geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söylediğini anlatan Sueia, "Sonrasında doktor Onur ile eşimin öldüğünü açıkladı. Kendisini doktor olarak tanıtan Şeref E., klinik sahibi Murat S., doktor Onur G. ve anestezi doktoru Ayşegül Ö.'den şikayetçiyim" dedi.

Acılı koca, eşinin sigara dahi kullanmadığını, sporla ilgilendiğini ve sağlıklı bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.