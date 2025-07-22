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Böyle vicdansızlık görülmedi: Milleyha Kuş Cenneti'nde kuşları eziyet ederek öldürdüler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuraklık, Hatay, Hayvan Hakları, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay'ın kuş cenneti Milleyha'dan vicdanları sızlatan görüntüler geldi. Gözlemciler bölgedeki çalışmaları sırasında, ağaç dallarına yapıştırıcı sürülüp kuşların tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Bazı kuşların hareket edemediği için ağaç dallarında can verdiği görüldü.

Hatay son 65 yılın en kurak yılını yaşıyor. Kuraklık Samandağ'da 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ni de vurdu. Adeta çöle dönen bölgede çalışmalarını sürdüren gözlemciler korkunç bir olayı da ortaya çıkardı. 

Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti adeta çöle döndü
 Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti adeta çöle döndü.

Kuş gözlemcileri, bazı ağaç dallarına yapıştırıcı sürüldüğünü ve bu sayede kuşların tuzağa düşürülerek acı içinde öldüğünü belirtti. Kuşların bu şekilde yakalanmasının sadece doğa katliamı değil, aynı zamanda ekosisteme ağır bir darbe olduğuna dikkat çekildi.

VİCDANLARI SIZLAR 'AV'

Doğa koruma gönüllüleri ve kuş gözlemcileri, bu insanlık dışı uygulamaya karşı yetkilileri göreve çağırdı. Bölgedeki ekolojik dengeye büyük zarar veren bu tür yasa dışı av yöntemlerinin acilen engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması isteniyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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