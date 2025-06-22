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Bu şiddetin mazereti yok! Engelli adamı acımasızca darbetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu şiddetin mazereti yok! Engelli adamı acımasızca darbetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da yüzde 90 engelli Murat Kepil, akrabası tarafından darbedildi. Kepil'in teyzesi, yeğeninin feci şekilde şiddete uğradığını söyleyip "Konuşamaz, duyar ve kendi ihtiyaçlarını kendi yapamaz. Bizim hala bebeğimiz gibi" ifadelerini kullandı.

Acı olay Bolu'nun Elmalık köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yüzde 90 engelli 45 yaşındaki Murat Kepil, akrabası B.Y.'nin evine giderek, camı tıklattı.

Bu sırada evde bulunan akrabası B.Y.'nin, çocuklarının rahatsız olduğunu öne sürerek Kepil'i darp ettiği iddia edildi. Kanlar içinde kalan Kepil, korku içinde evden ayrılarak bakkalın yanına gitti. Murat Kepil, köy bakkalı tarafından karakola götürüldü. Olay sonrası darp raporu alınarak, B.Y.'den şikayetçi olundu.

ÇOCUKLUK YILLARINDA SÜREKLİ GİDİYORMUŞ 

Konuşamayan Kepil'in, çocukluk yıllarında B.Y.'nin ikamet ettiği evde kaldığı, akrabalarının yanına her gittiğinde de kendisine yemek verildiği ve yine bu düşünceyle eve gittiği öğrenildi.

DARP RAPORU ALMIŞLAR

Murat Kepil'in teyzesi Hatice Kurnaz, "Ben olayı sonradan duydum. Bakkal karakola götürmüş. Karakolda ifade almamışlar. Ardından karakola gittim ve neden ifade almadıklarını sordum. Bana, 'Biz gerekeni yaptık, yapacak bir şey yok' denildi. Bende bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Durumu anlattım, onlar da bizi jandarmaya yönlendirdi ve darp raporu aldık" dedi.

Kepil'in çocukluk yıllarında B.Y.'nin ikamet ettiği evde kaldığını söyleyen Kurnaz, "Murat, o evi unutmadığı için sürekli giderdi. Ona yemek de veriyorlardı. Akraba oldukları için yine gitmiş, camı tıklatmış. Onun için dövülmüş bu çocuk. O eve sürekli giderdi. Dizleri, omuzları ve yüzü yara içinde. Kendisi zaten yüzde 90 engelli. Konuşamaz, duyar ve kendi ihtiyaçlarını kendi yapamaz. Ablası bakıyor ona. Bizim içinde hala bebeğimiz gibi. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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