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Bu yolu da denediler! Çelik boruların içinde yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu yolu da denediler! Çelik boruların içinde yakalandılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyon sonucunda çelik borulara gizlenmiş 5 kaçak göçmen ile aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlere yönelik mücadelesini ara vermeden devam ettiriyor.

İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kapıkule Gümrük Sahası'nda göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu yolu da denediler! Çelik boruların içinde yakalandılar - 1. Resim

Yurt dışına çıkış hazırlığındaki büyük çaplı boru yüklü bir tır ekipler tarafından durduruldu. Yapılan aramada boruların içerisine gizlenmiş 2'si Irak, 3'ü Filistin uyruklu şahıs ile suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma ve tefecilik suçundan tutuklamaya yönelik arama kaydı olduğu tespit edilen F. K. isimli şahıs yakalandı.

F.K.'nın ilk sorgusunda Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan yargılandığı dosyanın onanması sonrası hapse gireceğini anladığından 10 bin euro karşılığı yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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