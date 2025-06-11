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Bunun adı eğlence değil! Kamuya tam 300 bin liralık zarar verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da 3 genç, eğlence için aydınlatma direğinin kablolarını kopardı. Yaklaşık 300 bin liralık zarara neden olan gençler gözaltına alındı.

"Bu kadarı da olmaz" dedirten olayın adresi Kastamonu'nun Cide ilçesi oldu. Sahilde yürüyen 3 gençten biri, 'eğlence' için 22 aydınlatma direğinin led kablolarını koparttı. 300 bin liralık zarar kameralara da yansıdı. 

Şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen gençler gözaltına aldı.

Bunun adı eğlence değil! Kamuya tam 300 bin liralık zarar verdiler - 1. Resim

MAGANDALAR SÜREKLİ ZARAR VERİYOR

Görüntülerde caddede yürüyen gençlerden birinin aydınlatma direğindeki elektrik kablolarını koparttığı görülüyor.

Bunun adı eğlence değil! Kamuya tam 300 bin liralık zarar verdiler - 2. Resim

İlçedeki piknik alanları ve parklardaki malzemelere de magandalar tarafından sürekli zarar verildiğini söyleyen vatandaşlar, şahısların cezalandırılmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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