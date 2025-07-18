Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Burdur’un Kayaaltı Köyü’nde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alim Coşkun (52) idaresindeki traktör, Kayaaltı Köyü'nde dereye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktör altında kalan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir