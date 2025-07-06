200'ü aşkın çatı, tek senaryo: 'İntiharkolik Hasan' bu kez Burdur'da sahnede... Geçimini intihardan sağlıyor!

Çeşitli illerde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ., bu kez Burdur'u birbirine kattı. 'İntaharkolik Hasan' olarak bilinen şüpheli, yine para aldıktan sonra çatıdan indi.

'İntaharkolik Hasan' eylemi için bu kez Burdur'u seçti. Gölhisar ilçesinde bir binanın çatısında elinde bıçakla Hasan'ı görenler ekiplere haber verdi.

İtfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı binanın önüne hava yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, polis ve itfaiye personeli merdivenle çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

200'DEN FAZLA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Müzakereler sonucu elindeki bıçağı bırakan şahıs, ekipler tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Kimlik tespiti yapılan kişinin ülke genelinde 200'den fazla benzer girişimlerde bulunan Hasan İ. olduğu belirlendi.

YİNE PARA TALEP ETTİ

Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Hasan İ.'nin daha önce de birçok şehirde benzer yöntemle çatıya çıkıp "İntihar edeceğim" diyerek para talep ettiği öğrenildi.