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200'ü aşkın çatı, tek senaryo: 'İntiharkolik Hasan' bu kez Burdur'da sahnede... Geçimini intihardan sağlıyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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200&#039;ü aşkın çatı, tek senaryo: &#039;İntiharkolik Hasan&#039; bu kez Burdur&#039;da sahnede... Geçimini intihardan sağlıyor!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çeşitli illerde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ., bu kez Burdur'u birbirine kattı. 'İntaharkolik Hasan' olarak bilinen şüpheli, yine para aldıktan sonra çatıdan indi.

'İntaharkolik Hasan' eylemi için bu kez Burdur'u seçti. Gölhisar ilçesinde bir binanın çatısında elinde bıçakla Hasan'ı görenler ekiplere haber verdi. 

200'ü aşkın çatı, tek senaryo: 'İntiharkolik Hasan' bu kez Burdur'da sahnede... Geçimini intihardan sağlıyor! - 1. Resim

İtfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı binanın önüne hava yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, polis ve itfaiye personeli merdivenle çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

200'ü aşkın çatı, tek senaryo: 'İntiharkolik Hasan' bu kez Burdur'da sahnede... Geçimini intihardan sağlıyor! - 2. Resim

200'DEN FAZLA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Müzakereler sonucu elindeki bıçağı bırakan şahıs, ekipler tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Kimlik tespiti yapılan kişinin ülke genelinde 200'den fazla benzer girişimlerde bulunan Hasan İ. olduğu belirlendi.

200'ü aşkın çatı, tek senaryo: 'İntiharkolik Hasan' bu kez Burdur'da sahnede... Geçimini intihardan sağlıyor! - 3. Resim

YİNE PARA TALEP ETTİ

Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Hasan İ.'nin daha önce de birçok şehirde benzer yöntemle çatıya çıkıp "İntihar edeceğim" diyerek para talep ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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