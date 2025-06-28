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Bursa'da feci olay! Kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da feci olay! Kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazı sırasında doğal gaz borusu patladı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çitli Mahallesi'nde bir evin hattındaki arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek için ekipler tarafından yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu delindi. Sızan gazın alev almasıyla patlama meydana geldi.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Olayda binanın sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.G'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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