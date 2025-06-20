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İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama oldu, zarar çok büyük...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama oldu, zarar çok büyük...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de oto sanayi sitesi içinde yer alan bir tamirhanede yangın çıktı. Alevlerle hızla yayılırken patlamalar da oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Tamirhanede bulunan 10 araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 00.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sebebi henüz bilinemeyen yangın kısmi patlamalarla birlikte oto saniye içerisinde yer alan tamirhaneyi sardı.

İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama oldu, zarar çok büyük... - 1. Resim

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamemen söndürüldü.

İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama oldu, zarar çok büyük... - 2. Resim

TAMİRE GİDEN 10 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Tamirhane içerinde bulunan yaklaşık 10 araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, tamirhane ile birlikte yanan araçlara da ayrıca müdahale etti.

İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama oldu, zarar çok büyük... - 3. Resim

Yoğun dumanın sanayi sitesini kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama oldu, zarar çok büyük... - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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