Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisini başından vurdu

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisini başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da sokak ortasında vahşet! Husumetlisini başından vurdu
Kavga, Pompalı Tüfek, Havale, Bursa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da iki kişi arasında yaşanan husumet nedeniyle Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Sokak ortasında Özay Aslin'i başından vuran Kenan B., polis ekiplerine teslim oldu. Hastaneye kaldırılan Aslin'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bursa'da husumetli iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tüfeğine sarılan saldırgan, kalabalık grubun içine dalıp, husumetlisini başından vurdu. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisini başından vurdu - 1. Resim

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti.

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisini başından vurdu - 2. Resim

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI 

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı.

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisini başından vurdu - 3. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arda Güler, Mbappe'ye asist yaptı! Real Madrid farklı kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da feci olay! Köprüden dereye düşen şahıs, hayatını kaybetti - 3. SayfaKöprüden düşen şahıs hayatını kaybettiAdli kontrolle serbest kalmışlardı: İzmir’de polise saldıranlar tutuklandı - 3. SayfaPolise saldıranlar hakkında ikinci kez karar çıktıGörüntülere tepki yağmıştı! Eşini öldüresiye döven koca gözaltına alındı - 3. SayfaEşini öldüresiye döven koca gözaltına alındıGemi makinistinin ölümüne dair şok detaylar! Kız kardeşlerini arayarak helallik istedi - 3. SayfaÖlü bulunan gemi makinisti hakkında şok detaylarDiyarbakır'da can pazarı! Otomobil uzun namlulu silahlarla tarandı - 3. SayfaOtomobil uzun namlulu silahlarla tarandı!Başakşehir'de kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! - 3. Sayfaİş yerinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...