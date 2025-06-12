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Bursa'da yangın paniği! İnsanlar kurtarılmayı bekledi, ekipler müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da yangın paniği! İnsanlar kurtarılmayı bekledi, ekipler müdahale etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine adrese giden ekipler alevlere müdahale ederken insanlar tahliye edildi.

Yangın, Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada yaşayanların tahliye edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ancak çatı katında büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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