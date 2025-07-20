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Bursalı iş adamını öyle bir oyuna getirdiler ki... Tehdit ettiler, dövdüler, eşine bile bulaştılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursalı iş adamını öyle bir oyuna getirdiler ki... Tehdit ettiler, dövdüler, eşine bile bulaştılar!
Dolandırma, Tehdit, Şantaj, İşkence, Bursa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir iş adamı fon sağlama vaadiyle 5 milyon 800 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar bununla da yetinmedi tehdit ve hakaretle para talep etmeye devam etti. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Bursa'da yaşanan olayda, iddiaya göre 40 yaşındaki iş adamı E.D.,ortağı Y.K.'nin tavsiyesiyle R.M. (50) ile tanıştı. R.M. aracılığıyla tanıştığı M.Ç. (36) ise müştekiye, şirketi ve pasaportu üzerinden yurt dışından fon ve kredi sağlama vaadinde bulundu.

Bu işlem için masraf gerektiğini belirten şüpheli, müştekiden parça parça toplam 5 milyon 800 bin lira aldı. Ancak vaat edilen hiçbir kredi işlemi gerçekleşmedi.

EŞİNE DE MESAJ ATIP PARA İSTEMİŞLER

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan müşteki, M.Ç.'nin ayrıca kendisini darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, hatta hürriyetinden yoksun bırakarak para istediğini ifade etti. Olay sırasında müştekinin eşi Z.E.D.'ye mesaj atarak 700 bin lira daha göndermesini sağladı.

Şikayet üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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