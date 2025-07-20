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Sakarya'da korkunç olay! Üniversiteli genç kız banyoda ölü bulundu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da korkunç olay! Üniversiteli genç kız banyoda ölü bulundu...
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir üniversite öğrencisi, kaldığı apartta ölü bulundu.

Olay, dün gece Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Caddesi üzerindeki bir öğrenci apartında meydana geldi. Yalnız yaşayan İ.U.İ.'den (22) bir süre haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BANYODA CESEDİ BULUNDU!

Genç, banyoda hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Yapılan ilk incelemede banyoya mangal konularak kömür yakıldığı, karbonmonoksit gazının ortamı kapladığı tespit edildi.

İNTİHAR ETTİ

Banyodaki hava çıkış noktalarını da bantla kapatan gencin intihar ettiği değerlendiriliyor.

İ.U.İ.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi işlemlerin ardından Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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