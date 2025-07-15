241 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili flaş iddia! Pilot, annesi ölünce...

Hindistan'dan 12 Haziran'da Londra'ya gitmek için havalanan ancak kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakılan yolcu uçağı, 241 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyanın gündemine oturan faciayla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. 242 kişinin bulunduğu uçakta 241 kişi hayatını kaybederken, ön raporun yayınlanmasının ardından kaptan pilotla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

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"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ" İDDİASI

Telegraph'ın haberine göre; düşen Boeing 787 Dreamliner’ın kaptanı Sumeet Sabharwal'ın (56) akıl sağlığı yerinde değildi ve depresyondaydı. Pilotun son 3-4 yılda maaşlı izinler kullandığı, özellikle annesinin vefatının ardından depresyon geçirmiş olabileceği iddiaları gündemde.

Öte yandan kalkıştan sonra uçağın iki yakıt düğmesinin kapalı kaldığı ve bunun da uçakta güç kaybına sebep olarak kazaya neden olduğu belirtildi.

NET TESPİT YAPILMADI

Uzmanlar ise erken varsayımlara karşı uyarıda bulunarak kayıtların incelenmesinin sürdüğünü ve henüz net bir tespit yapılmadığını bildirdi.