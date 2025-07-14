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Vezneciler metro istasyonunda intihar! Dehşete düşüren anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul, Vezneciler, Metro İstasyonu, İntihar, Panik, Metro, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunda korkunç bir olay yaşandı. Metro beklerken genç bir kızın intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu, panik dolu anlar yaşandı. Genç kızın intihar ettiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Korkunç görüntüler İstanbul'un göbeğinden... Metro İstanbul, M2 Hattı Vezneciler istasyonunda dün genç bir yolcu intihar etti. Yaşanan olay nedeniyle seferler durdu, çevredekiler ise panik dolu anlar yaşandı.

Vezneciler metro istasyonunda intihar! Dehşete düşüren anlar kamerada - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Genç bir kızın raylara atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Metronun geldiği yöne doğru ilerleyen genç kız metro geldiği anda önüne atlıyor. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kaydedildi. Genç kızın sağlık durumu ise belirsizliğini koruyor.

Vezneciler metro istasyonunda intihar! Dehşete düşüren anlar kamerada - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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