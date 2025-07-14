Vezneciler metro istasyonunda intihar! Dehşete düşüren anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 14:26 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 14:37 - Güncelleme:

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İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunda korkunç bir olay yaşandı. Metro beklerken genç bir kızın intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu, panik dolu anlar yaşandı. Genç kızın intihar ettiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Korkunç görüntüler İstanbul'un göbeğinden... Metro İstanbul, M2 Hattı Vezneciler istasyonunda dün genç bir yolcu intihar etti. Yaşanan olay nedeniyle seferler durdu, çevredekiler ise panik dolu anlar yaşandı. O ANLAR KAMERADA Genç bir kızın raylara atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Metronun geldiği yöne doğru ilerleyen genç kız metro geldiği anda önüne atlıyor. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kaydedildi. Genç kızın sağlık durumu ise belirsizliğini koruyor. İlgili Haber Esenyurt savaş alanına döndü! İki aile birbirine girdi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı