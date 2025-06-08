Büyükçekmece'de skandal görüntüler! Yol verme tartışmasında kadını darp etti, aracından bıçak aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Haziran 2025 16:49 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 16:54 - Güncelleme:

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, yol verme kavgası şiddete dönüştü. Olay esnasında kadını da darp eden sürücü, otomobiline giderek bıçak aldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı. Kamiloba Mahallesi’nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. KADINI DARP ETTİ, ARAÇTAN BIÇAK ALDI Tartışma yerini kavgaya bırakırken, sürücünün yanında bulunan kadın tarafları ayırmaya çalıştı. Kadını da darp eden sürücü, otomobiline giderek bıçak aldı. İlgili Haber Dünyada tek, 70 ülkeye ihraç ediyor! 10 yıl önce 100 bin TL verdiler, yine de satmadı Yanında bulunan bir kişi ile şahıs, sürücüye bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırganın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışan kadını darp ettiği ardından otomobilinden bıçak alarak diğer sürücüye saldırdığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş